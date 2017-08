Új forgatókönyvíró dolgozik a Star Wars 9. részén

Új forgatókönyvíró dolgozik a Csillagok háborúja 9. epizódján



Új forgatókönyvíró dolgozik a Star Wars kilencedik epizódján - értesült a The Hollywood Reporter.



Az űreposz harmadik trilógiájának befejező részét a Julia Roberts főszereplésével készült Csodácskát is jegyző Jack Thorne brit forgatókönyvíró dolgozza át, a forgatást januárban tervezik elkezdeni.



Eddig az epizódot rendező Colin Trevorrow és Derek Connolly forgatókönyvíró írták a filmet, a lap forrásai szerint azonban "szükség volt új szemre". Nem tudni, milyen mértékben dolgozza át a forgatókönyvet az új munkatárs.



A kilencedik részt a tervek szerint 2019. május 24-én mutatják be.



A Rian Johnson írta és rendezte Star Wars: Az utolsó Jedik című nyolcadik rész idén december 15-én kerül a mozikba.