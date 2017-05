Új ismeretterjesztő gyerekműsort indít az M2

Hosszú szakmai munka és nemzetközi trendek vizsgálata után indul a Hetedhét kaland az M2 műsorán. A cél egy olyan műsor elkészítése volt, mely a gyerekek igényeit figyelembe véve, organikusan illeszkedik az M2 csatorna ars poeticájához.



Így született meg az erőszakmentes, barátságos, szórakoztató és ismeretterjesztő Hetedhét kaland, amit május 29-én indít útjára a közmédia M2 gyerekcsatornája.



A műsorban központi szerepet tölt be a tudomány, valamint a kultúra, a környezetvédelem és a szórakoztatás is. A Hetedhét kaland műsorvezetői a most debütáló Varga Ádám, valamint Trömböczky Napsugár, aki már a Hetedhét gyerekhíradó műsorvezetőjeként bizonyította rátermettségét.



Sokak példaképe lehet majd Napsugár, aki bábszínész, nem mellesleg pedig elkötelezett környezetvédő, pénztárcája is üres tejesdobozból készült. Ádám, aki színészként már helytállt, hasonlóan ökotudatos, ha teheti kerékpárral jár, rengeteget túrázik és sportol.



A Hetedhét kaland célzottan a 4-12 éves korosztályhoz szól, azonban a szülők sem fognak unatkozni, ha csatlakoznak a gyerekekhez és a képernyők elé ülnek hétköznaponként.



Hetedhét kaland, hétfőtől péntekig 16.25-től, az M2 műsorán!