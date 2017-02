Új jeleneteket kap a Baywatch: szexisebbre akarják venni a figurát

Hónapokkal ezelőtt befejeződött a Baywatch moziváltozatának forgatása, amit a stáb nagy bulival ünnepelt, ahogyan az internetre feltett fotókon is látható. Ehhez képest most újra forgatnak, méghozzá az egyik főszereplő, Priyanka Chopra miatt.Meg is indultak a találgatások, hogy talán így akarják még vonzóbbá tenni a filmet, hiszen az indiai színésznő egyre népszerűbb Amerikában is, hazájában pedig egyenesen megőrülnek érte. Egy másik feltételezés szerint szexisebbre akarják venni a figurát, hogy ne csak a férfi főszereplők, Dwayne Johnson és az erre az alkalomra nagyon kigyúrt Zac Efron izmaiban gyönyörködhessen a közönség.