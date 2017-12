Új Jimi Hendrix-lemez márciusban, eddig kiadatlan dalokkal

Az 1970-ben, 27 évesen elhunyt rocklegenda anyaga a Hendrix archívumát feldolgozó trilógia harmadik, utolsó darabja lesz a 2010-ben megjelent Valleys of Neptune, illetve a három évvel később kiadott People, Hell and Angels után - jelentette be a szériát gondozó Experience Hendrix és a Legacy Recordings.



A Both Sides of the Sky producere Eddie Kramer, John McDermott és Janie Hendrix, a gitáros húga, a hagyatékot kezelő Experience Hendrix elnöke. Eddie Kramer a zenész életében megjelent valamennyi album hangmérnöke volt.



"Ha az ember elindítja az akkor készült felvételeket, ma is feláll a szőr a hátán. Elképesztő. Itt állunk ötven évvel később és még mindig azt kell mondanunk, hogy csodálatos előadást hallunk" - fogalmazott Kramer.



Az anyag néhány felvételét a Band of Gypsys formációval rögzítette Hendrix, vagyis Buddy Miles dobossal és Billy Cox basszusgitárossal. Két számban, a $20 Fine-ban és a Woodstock-ban a gitáros-énekes Stephen Stills működik közre, a másik gitárhős, a három éve elhunyt Johnny Winter a Things I Used to Do című felvételen hallható. A Jimi Hendrix Experiment tagjai, Mitch Mitchell (dob) és Noel Redding (basszusgitár) a Hear My Train A Comin'-on szerepelnek, a szaxofonos Lonnie Youngblood a Georgia Blues-on.



Eddie Kramer szerint bár a Hendrix-archívum stúdiófelvételeit feldolgozó trilógia a Both Sides of the Sky-jal lezárul, nincs kizárva, hogy talál még valaki egy-egy padláson vagy pincében olyan zenét a gitárostól, amelyet érdemes lesz megjelentetni. Elmondta azt is, hogy Hendrix koncertfelvételei közül biztosan kiadnak még hangi és képi verzióban is anyagot.