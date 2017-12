Új klippel és pálinkával búcsúztatja az évet a Firkin

Hozzáadva az ünnepi hangulathoz, ezúttal nem valamelyik újabb szám kapott klipet, hanem egy igazi alapműnek, az ír folklórban termett és már több soron feldolgozott Whiskey in the Jar-nak a magyarosítása, az Igyunk pálinkát! című Firkin nóta mögé került humoros rajzfilmes aláfestés.Az új albumig sem kell már sokat várni, az előrejelzések szerint március körül már meg is érkezik az új anyag, így addig annak is lesz ideje pótolni az eddigieket, aki az egészből kimaradt.