Új klippel jelentkezik a Soulwave!

Ez a single tekinthető a nem sokára megjelenő nagylemezük előfutárának is. A videó egy szerelmi ötszög viszontagságait mutatja be, érdekessége, hogy a zenekar minden tagja főszerepet kapott a klipben.A Hazakísérlek című dal a rajongók számára már ismerős lehet, hiszen a koncerteken nagy kedvencnek számít a dal.A Soulwavenek az idei év is erősen indult: márciusban Fonogram-díjasok lettek, május 3-án pedig a Nagy-Szín-Pad tehetségmutatón láthatjuk őket az Akvárium klubban.