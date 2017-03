Új klippel köszönti a tavaszt Dallos Bogi - Videó

Dallos Bogi három éve tűnt fel a hazai zenei élet palettáján, amit azóta is színesít üde, fiatalos lendületével. A Dal 2014 műsorában elért második helyezését követően We all című dala hónapokig szerepelt a rádiók toplistáján, melyet a szintén közönség kedvenc Feels So Right követett.

Tavaszi, romantikus animációs videoklippel érkezik a napsütésbe Dallos Bogi.A fiatal énekesnő Méz című dala már önmagában édes andalgásra csábítja a hallgatókat, a hozzá készült videót látva pedig elmerülhetnek a randevúk tengerében is.Bogi legújabb slágerének szövegét saját személyes tapasztalatai ihlették, ahogy a hamarosan megjelenő Épp most című albuma összes szerzeményének sorait is.A Fonogram-díjas énekesnő életében idén új korszak kezdődött: ma már élő zenekarral koncertezik, hamarosan pedig új, szerzői albummal örvendezteti meg közönségét. A Már nem zavar című dalához készült image-videó után pedig itt a legújabb klip is, ami tökéletesen visszaadja a Méz című szerzemény hangulatát.

Már a címből is kiderül, hogy ez egy romantikus, tavaszi dal. A videoklipben egy titkos kapcsolatban élő fiú és lány szerepel, akik elképzelik, milyen is lenne, ha vállalhatnák egymást. Arról álmodoznak, hogy bárcsak ők is sétálhatnának az utcán kézen fogva, bárcsak csónakázhatnának a Vajdahunyad váránál, bárcsak felülhetnének együtt az óriáskerékre és szürcsölhetnének közösen shake-et egy menő burgerezőben.

- kezdte Bogi, aki új dalához mindenképp egy nem szokványos videót tervezett.„Sosem volt még animációs videoklipem, viszont nagyon régóta szerettem volna. Az animációt Forrai Christopher készítette." – mondta a fiatal énekesnő, aki új albumának összes dalában szerző, épp ezért minden egyes szerzemény Bogi lelkéből szól.Závodi Marcival közösen írtuk a dalt alig egy nap alatt, a szöveget pedig egyhuzamban írtam meg. Talán épp azért, mert az egész album rendkívül személyes ihletésű, ráadásul. Az új albumom összes dalát a személyes tapasztalataim, az életem szereplői és a barátaim ihlették, sőt azok is, akik már nincsenek jelen az életemben. A Méz esetében azért a valóság erősen keveredik a fikcióval."– kacsintott Bogi, aki már gőzerővel készül az április 20-i lemezbemutató koncertjére, amit az A38 hajón tart.