Új köntöst és hangulatot kapott az Anna and the Barbies különleges dala Sean Darin remixében

Nagyjából egy éve jelent meg a 14 éve töretlen sikerrel és energiával működő Anna and the Barbies legutóbbi, szám szerint 7. albuma az "UTÓPIA". A lemez számos rádiós és közönségkedvenc dalt tartalmaz, mégis az egyik, ha nem a legkülönlegesebb nóta a 2. kislemezként kihozott "Karjaidban (Szeresd a vesztest is, ne csak a bajnokot)" most új köntöst és hangulatot kapott Sean Darin remixében.Ahogy azt már korábban megszokhattuk Annáéktól, a "Karjaidban" is különleges darab, hiszen az eredeti változaton túl, készült egy élő –– verzió is a rajongók jelenlétében és részvételével.Mivel a dalban és a mondandójában még mindig erős a potenciál, így most újra hódító útra indul, ezúttal Sean Darin remixével, avagy "Szeresd a remixet is, ne csak az eredetit".A mostani változatnak maximálisan sikerült az eredeti darab hangulatát és báját megőrizve új színt adnia a nóta mélabús, mégis pozitív életigenlő hangulatának. Mondhatni igazán rádióbarát formában született újjá Annáék szerzeménye. Ha már remix, akkor videó is készült az aktualitáshoz, amely a pécsi uszodában lett rögzítve, Róka Róbert vízalatti fotográfus segédletével. A kisfilmben Anna is felvillan, pontosabban lebeg itt-ott.A csapat frontasszonyának szavai írják legszebben körbe, mit is jelent és hordoz magában ez a dal, amely most mindezt megőrzi és erősíti. "...amikor a csontodig foszlik le rólad a hajnali fél hatos valóság, és a nagykörút fénye meggyűri a redőket a szemed alatt.. a szeretetszomjtól melletted ziháló lény szemében meglátod a régóta tovatűnt magadat.. hunyorít-simogat-átölel-táncol... két meztelen test, egymásba gabalyodva keringőzik a pesti éjszakában" – Ez mind a "Karjaidban".