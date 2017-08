Új logója van a Youtube-nak, de vannak más újdonságok is

Megjelent például egy új számláló, a mobilos alkalmazásba Messenger költözött, illetve készült egy olyan doboz is, ami időnként eléggé fontos lesz. A fejlesztők azonban ezek mellett is dolgoztak a háttérben, aminek jelét kedd óta nemcsak az asztali böngészős, de a mobilos változatban is látni lehet. A hvg.hu összeszedte, pontosan mire kell figyelni.Megváltozott a logó. A Tube-szó kiemelése helyett egy kis play gomb került a YouTube neve elé.Megváltozott a kezdőoldal. Az asztali böngészős verzióban a Google Material nevű dizájnnak megfelelően az oldalon kevesebb lett a piros szín, több a hely a videók előnézetéhez.A mobilos verzió szintén a Google Materialt kapta meg. Ennek köszönhetően például eltűnt a kijelző tetejénél megszokott piros fejléc. Az új dizájn mellett a mobilos verzió megkapta az eddig csak asztali verziónál meglévő éjszakai üzemmódot, valamint a videó lejátszási sebességén is változtathatunk.