Új minisorozatot készített az Oscar-jelölt Deák Kristóf

A Mindenki című Oscar-díjra jelölt rövidfilm rendezője, Deák Kristóf egy vadonatúj alkotásával hangolódhatnak a Paramount Channel nézői a díjátadóra. Az Oscar-héten, február 24-től mutatja be ugyanis a filmcsatorna az Eszméletlen című komédiasorozatot, amely egy igen szokatlan élethelyzetet mutat be. A díjátadó hetét emellett korábbi nyertes filmek is színesítik majd esténként a Paramount Channel műsorán.



- Az Eszméletlen egy fekete komédiasorozat, amely nagyon rövid, 3-4 perces részekből áll. A történet helyszíne egy kórházi szoba, ahol a főszereplő, Géza fekszik, teljesen mozdulatlanul, talpig befáslizva, kómában. Valójában azonban szép csöndben figyel, nagyon is lát-hall ő mindent, ami körülötte történik, és mindenhez van egy-egy csípős megjegyzése is: ezekből áll össze az epizódok narrációja. Géza egyébként egy fiatal vállalkozó és nem egy matyó hímzés: üzlettársainak ahol tud, keresztbe tesz és adót sem szeret fizetni. Az őt körülvevő orvosok, nővérkék, családtagok, barátok, ügyvédek azonban még Gézánál is borzasztóbbak és olyasmiket is kimondanak a kómában fekvő beteg jelenlétében, amiket amúgy sohasem mernének - magyarázta az ötletgazda, író-rendező Deák Kristóf, akit saját kórházi élményei és egy valóságos kómás eset ihlettek az alapkoncepció megalkotására.



- Olvastam egy betegről, aki annak ellenére, hogy kómában volt, mindent hallott: még azt is, amikor a tulajdon édesanyja a halálát kívánta. Végül magához tért és szembe kellett néznie szülőjével. Ez az egyszerre vicces, furcsa és elképesztő sztori adta az ötletet, hogy jó lenne a beteg szemszögéből bemutatni az ehhez hasonló bizarr helyzeteket - tette hozzá Kristóf, aki a Paramount Channel műsorán először látható Eszméletlenben magával a főszereplővel, a kómában fekvő Gézával mesélteti el, hogy mik történnek vele.



- A célom az volt mindezzel, hogy bemutassam az emberi kapcsolatok furcsaságát, az emberi butaságot és gyarlóságot egy teljesen más nézőpontból. Azok az emberi univerzális dolgok, pillanatok érdekeltek, amelyeket ebben a paradox helyzetben meg lehet világítani - tette hozzá az író-rendező, aki azt is elárulta, hogy az eredetileg tíz epizódosra tervezett Eszméletlenben több, mint negyven szereplő megfordul, köztük olyan ismertebb színészek is, akikkel már régóta szeretett volna együtt dolgozni.



Az egyszerre bizarr és humoros történet mellett olyan világhíres Oscar-díjas alkotások is érkeznek a Paramount Channelre esténként, mint például Az angol beteg, a Schindler listája vagy A leleményes Hugo, hogy segítsenek ráhangolódni a február 26-i díjkiosztóra.



Az Eszméletlen című fekete komédiasorozata 1. része február 24-én 20.55-kor, 2. rész február 25-én 20.55-kor, 3. rész február 26-án 20.55-kor. Február 26-án az 1. és 2. rész ismétlése 16.50-kor és 18.40-kor a Paramount Channel műsorán!



Február 24-én 21.00 órától: Az angol beteg



Február 25-én 21.00 órától: Schindler listája



Február 26-án 21.00 órától: A leleményes Hugo



(Lead-fotó: Brozsek Niki)