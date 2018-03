Új Star Wars sorozat: A Vasember rendezője veszi a kezébe

Jon Favreau lesz az írója és a producere az új Csillagok háborúja-tévésorozatnak - jelentette be a Disney stúdió csütörtökön. Favreau rendszeresen dolgozik a Disney-nek, ő rendezte a Marvel első két Vasemberét és 2016-ban, A dzsungel könyvét, valamint részt vett a Bosszúállók-sorozat egyes darabjainak produceri munkáiban. Jelenleg egy Oroszlánkirály-remake-en dolgozik, mely 2019-ben kerül a mozikba.



Van már némi Star Wars-tapasztalata is: A klónok háborúja című animációs szériában kölcsönözte a hangját egy karakternek és szerepel a Solo: Egy Star Wars-történet című, idén debütáló, különálló Star Wars-filmben is.