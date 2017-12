Újabb csúcson a bitcoin árfolyama

Az év elején a bitcoin árfolyama még 1000 dolláron állt, szerdán reggel viszont már 12 345 dolláron is történt jegyzés elsősorban annak köszönhetően, hogy az amerikai értékpapír-piaci felügyelet engedélyezte a kriptodeviza határidős kontraktusok bevezetését a tőzsdéken. A digitális devizák így felzárkózhatnak a hagyományos pénzügyi eszközök közé az értékpapír-piaci kereskedelemben.



Az amerikai CFTC (Commodity Futures Trading Commission) a múlt pénteken engedélyezte a bitcoin határidős kontraktusok jegyzésének a megkezdését.



A CBOE (Chicago Board Options Exchange) már ezen a héten meg is nyitja első határidős bitcoin kontraktusát, a CME (Chicago Mercantile Exchange) pedig a rákövetkező héten követi. A Tokyo Financial Exchange is jelezte szándékát a bitcoin kontraktusok bevezetésére.



A bitcoin határidős jegyzések bevezetésével az intézményes befektetők számára is elérhető eszközzé válnak a kriptodevizák. A határidős kontraktusok nyersanyagok és pénzügyi eszközök adásvételét teszik lehetővé előre meghatározott áron, megállapodás szerinti teljesítési időre.



A nyersanyagokat és a pénzügyi eszközöket felhasználók számára így a határidős tőzsdék lehetővé teszik az árfolyam-ingadozások áthidalását, a tőzsdei befektetők számára pedig azt, hogy az árfolyam ingadozásokból kivehető haszonra spekuláljanak.



A kriptodeviza kereskedési platformokon a bitcoin árfolyamát szélsőséges ingadozás jellemzi, ami az érték egy negyede is lehet egy napon belül.



A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, amelyet 2009. január 3-án egy ismeretlen - fórumos nevén Satoshi Nakamoto - bocsátott ki, közvetlenül a 2008-as amerikai bankválság kirobbanása után. Az elnevezés vonatkozik a fizetőeszközt kezelő nyílt forráskódú szoftverre, és az azzal létrehozott elosztott hálózatra is. A bitcoin nem függ központi kibocsátóktól és hatóságoktól, sem egyéb megbízható harmadik féltől, mivel a peer-to-peer hálózat csomópontjai által tárolt elosztott adatbázisra támaszkodik. Az adatbázis tartalmazza a fizetések adatait, garantálva az elektronikus fizetőeszközökkel szembeni alapvető követelményeket. A biztonságot digitális aláírások és proof-of-work rendszer adja. A bitcoinok biztonságosan tárolhatók egy pénztárcafájlban, személyi számítógépen, mobiltelefonon, külső adathordózókon vagy felhő alapú szolgáltatóknál, küldésükhöz és fogadásukhoz pedig csak a küldő illetve a fogadó bitcoincíme szükséges. A peer-to-peer felépítés és a központi irányítás hiánya megakadályozza bármilyen hatóság számára, hogy a forgalomban levő pénzmennyiséget és tranzakciókat kontrollálja vagy befolyásolja, ami lehetetlenné teszi a manipulációt és infláció gerjesztését. A bitcoin a legismertebb a virtuális fizetőeszközök, a kriptodevizák között, amelyek közül több száz van forgalomban.