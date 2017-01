Újabb elismerést kapott Nemes Jeles László

Nemes Jeles László, a Saul fia alkotója kapta a Londoni Kritikusok Körének vasárnap esti díjátadóján a legjobb rendezőnek járó elismerést, a testület a Kaliforniai álomnak ítélte oda a legjobb film díját.



A legtekintélyesebb angol filmkritikusok vasárnap este a londoni May Fair Hotelben osztották ki díjaikat. A Londoni Kritikusok Köre (London Criticsí Circle) filmes szekciójának 140 tagja szavazott az elismerésekről.



A 37. alkalommal megrendezett díjátadón az Oscar-szezon favoritja, Damien Chazelle Kaliforniai álom című musicalje kapta a legjobb film díját - számolt be róla a deadaline.com.



Nemes Jeles Lászlónak a legjobb rendező díját ítélték oda Saul fia című holokausztdrámájáért, amely tavaly számos más trófea mellett elnyerte az Oscar-díjat is. Ebben a kategóriában a magyar filmrendezőn kívül Maren Ade (Toni Erdmann), Damien Chazelle (Kaliforniai álom), Barry Jenkins (Holdfény) és Kenneth Lonergan (A régi város) volt jelölt a díjra.



A Saul fia a legjobb külföldi film kategóriában is esélyes volt a londoni kritikuskör díjára, ám azt végül a Toni Erdmann című német vígjáték kapta meg. Ken Loach Én, Daniel Blake című társadalmi drámája az év legjobb brit/ír filmje kategóriában győzött.



A színészi díjakat A régi város főszereplője, Casey Affleck és Isabelle Huppert kapta Az eljövendő napok című filmben nyújtott alakításáért, a mellékszereplők kategóriájában megosztva Mahershala Ali (Holdfény), Tom Bennett (Szerelem és barátság), valamint Naomie Harris (Holdfény) játékát jutalmazták.



A francia Isabelle Huppert az estén a Dilys Powell-díjat is megkapta nagyszerű színészi teljesítményéért.



A legjobb brit/ír színész Andrew Garfield lett A fegyvertelen katonáért, a brit/ír színésznők közül pedig a Szerelem és barátság sztárja, Kate Beckinsale kapott díjat. A kritikusok Lewis MacDougall Szólít a szörny című filmben nyújtott játékát a legjobb ifjú brit/ír színész díjával ismerték el.



Kenneth Lonergan A régi város forgatókönyvével érdemelte ki a kritikusok elismerését.



A dokumentumfilmek közül Gianfranco Rosi Tűz a tengeren című menekültválságot ábrázoló alkotása győzött.