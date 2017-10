Újabb fordulat a Weinstein-ügyben: most a producer perel

Hogy büszke vagyok-e rá? Az a részem, amelyik szégyelli magát, azt mondja, nem. Az a részem azonban, amelyik túllát a szégyenen, azt mondja: "egyszerűen briliáns voltál. Szép munka, kölyök, kijutottál onnan"

A 65 éves filmmogul csütörtökön nyújtotta be keresetét Delaware államban. Ügyvédei szerint az említett dokumentumokhoz való hozzáférés kulcsfontosságú lenne a The New York Times október 5-én megjelent cikke óta záporozó vádak tisztázásában.Az Oscar-díjas producert pár nappal a zaklatási ügy kirobbanása után rúgták ki azonnali hatállyal a vállalattól, ahol addig társelnöki posztot töltött be.A kereset kitér arra, hogy amennyiben Weinstein hozzájut a kért dokumentumokhoz, azokat esetlegesen a vállalat elleni további jogi lépések megindítására is fel fogja használni. A dokumentum ugyanakkor felidézi, hogy nem csupán a Weinstein elleni vádak miatt nyomoz a rendőrség - a londoni, a New York-i és a Los Angeles-i rendőrség után New York állam főügyésze is vizsgálatot indított -, hanem mostanra már a The Weinstein Co. ellen is indult polgári kártérítési per, majd rámutat, hogy Weinsteinnek a vállalat munkatársaként használt elsődleges, ha nem egyetlen e-mail fiókja olyan információkat tartalmaz, amelyek tisztázni tudják őt, így a céget is a felmerülő vádak alól.Az immár ötven nő által megvádolt Weinstein csütörtöki keresetének híre mindössze néhány órával azután került napvilágra, hogy Ashley Judd színésznő, aki a The New York Times október eleji cikkében az elsők között szólalt meg az üggyel kapcsolatban, a kamerák előtt beszélt arról, miként közeledett felé majd két évtizeddel ezelőtt a producer és miként sikerült végül egy megállapodás révén kihátrálnia a szituációból.A Good Morning America című műsorban Judd elmondta, hogy fiatal színésznőként azt gondolta, üzleti megbeszélésre megy a befolyásos filmmogul hotelszobájába.A színésznő - aki most először beszélt a kamerák előtt a történtekről - elmondta, Weinstein először felajánlotta neki, hogy megmasszírozza, majd amikor a színésznő tétovázott, arra kérte, hogy Judd masszírozza meg őt. A színésznő ezután "egyezséget" ajánlott: enged a producernek, de csak is akkor, ha Oscar-díjat nyer Weinstein egyik filmjével.A producer egy Oscar-jelölésre akarta lealkudni az ajánlatot, de Judd kitartott, majd elhagyta a helyiséget.A színésznőben a mai napig kettős érzelmek vannak azzal kapcsolatban, ahogy annak idején a sokkoló szituációt kezelte.- fogalmazott a színésznő.A Weinstein-ügy nyomán több hasonló botrány is kirobbant. A Los Angeles Times múlt vasárnap közölt egy cikket, amelyben 38 nő számolt be arról, hogy James Toback forgatókönyvíró-rendező szexuálisan zaklatta őket. Azóta több mint 200 nő jelentkezett a lapnál, akik szintén azt állítják, hogy zaklatta őket a rendező.Csütörtökön két újabb híres áldozat lépett a nyilvánosság elé: Selma Blair és Rachel McAdams filmsztárok meséltek a Vanity Fairnek arról, hogy karrierjük elején milyen sokkoló élményben volt részük, amikor - két külön esetben - üzleti megbeszélésre érkeztek Toback szállodaszobájába.