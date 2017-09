Újabb gyöngyszemek díszdobozban David Bowie rajongóinak

Bowie lemezeinek újrakiadása frissen maszterelt és szerkesztett felvételekkel még a 2016 januárjában bekövetkezett halála előtti évben elkezdődött a Five Years című anyaggal, amelynek fókuszában szólókarrierje első időszaka, az 1969 és 1973 közötti évek álltak. Ezt követte a tavaly megjelent Who Can I Be Now? című, kilenclemezes csomag, amely az 1974-1976-os éveket dolgozza fel, a mostani pedig elsősorban berlini korszakát eleveníti fel - közölte a kiadványt Magyarországon forgalmazó Magneoton/Warner az MTI-vel.



A rendkívül szép kiállítású dobozban szerepel David Bowie berlini trilógiája, a Low (1977), a Heroes (1977) és a Lodger (1979), az RCA-nek készített utolsó stúdiólemeze, a Scary Monsters (1980), a Lodger Tony Visconti producer által és Bowie áldásával elvégzett újramixelt változata, a Stage című dupla koncertanyag eredeti, 1978-as, valamint bővített változata, a Heroes kislemez, valamint a Re:Call 3 című válogatás, amely a korszak ritkaságaiból csemegéz.



Ami a Lodger újragondolt változatát illeti, Tony Visconti megfogalmazása szerint az eredeti anyag apró finomságait jobban előtérbe helyező módon készült el a mix. Nemcsak a hanganyag, hanem a tasak és a hozzá kapcsolódó művészeti munka is átalakult, a friss változatba a borítófotózás során készült, eddig ismeretlen fényképek is bekerültek. A Stage koncertanyag 2017-es verziójában két korábban nem publikált dal is szerepel, a The Jean Genie és a Suffragette City, így immár 22 számos az összesen három amerikai

arénában rögzített élő anyag.



A Heroes kislemez érdekessége, hogy a dalt az angol mellett német és francia nyelven is elénekli rajta Bowie. A Re:Call című válogatás tizenkilenc különleges darabja közé tartozik a Beauty and the Beast spanyol kislemez verziója, a Cat People eredeti filmzeneváltozata, a Queennel közösen készített Under Pressure, a Breaking Glass ritka ausztrál kiadása, az 1982-es Baal című EP öt száma, a Crystal Japan című, Japánban megjelent kislemez vagy a Space Oddity 1979-es tévéfelvétele.



A díszdoboz 11 CD-je a megszokott ezüst helyett aranyszínű, a bakelit kiadásban a Stage-et sárga színűre nyomták. A csomag fontos eleme még egy 128 oldalas könyv, amely ritka fotókat tartalmaz Bowie-ról olyan fotósoktól, mint Anton Corbijn, Helmut Newton, Andrew Kent, Steve Schapiro vagy Duffy. A kötetben korabeli sajtórecenziók, a lemezfelvételek technikai érdekességei, valamint dalszövegvázlatok is találhatók.



A kiadvány apropója, hogy David Bowie idén lett volna 70 éves, a magyar vonatkozás pedig az is lehetne, hogy a sztár húsz évvel ezelőtt, 1997-ben lépett fel a Sziget fesztiválon. Az énekes, dalszerző több mint negyven évet átívelő karrierje során a glam rock, az art rock, a soul, a hard rock, a dance pop, a punk és az elektronikus zene világában is kipróbálta magát - mindenütt hatalmas sikerrel.