Újabb háborús filmben játszik Tom Hardy

A boszniai háborút feldolgozó filmben játszik a közeljövőben Tom Hardy brit színész - közölte értesülését a Nezavisne Novine című boszniai újság a honlapján szerdán.



A My War Gone By, I Miss It So (A háborúmnak vége, annyira hiányzik) című film Anthony Loyd angol újságíró és haditudósító azonos című könyve alapján készül. Az 1999-ben megjelent kötet az egykori haditudósító életéről, a hadseregben szerzett tapasztalatairól, valamint az 1992-1995-ös boszniai háború hadszínterein töltött időszakról és az ottani benyomásokról szól.



A történet szerint a világban a helyét kereső 26 éves főszereplő az alkohol- és droghasználatot egy másik függőségre, a hadszíntér adrenalinjára cseréli.



Tom Hardy számára nem lesz idegen a harctéri szerep, korábban Az elit alakulat című második világháborús sorozatban is megjelent, a legutóbb pedig a múlt héten bemutatott Dunkirk című háborús történelmi drámában játszott. A színész szerint a boszniai háborúról szóló film egy brutális és érzékeny történet, amely a függőségről és a háborús tapasztalatokról szól. "Anthony (Loyd) története a szavaival és a tapasztalataival is megérintett, és úgy gondolom, fontos hangot és fontos történetet közvetít" - fogalmazott Hardy.



A filmet Gavin O'Connor rendezi, akit a közönség például A könyvelő című, Ben Affleck főszereplésével készült film készítőjeként ismerhet, de dolgozott már együtt Tom Hardyval is a Warrior - A végső menet című moziban.



Az 1992-1995-ös boszniai háborúról - amelyben mintegy százezren vesztették életüket, és több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát - az utóbbi több mint két évtizedben számos film készült, saját értelmezésben mutatta be az ott történteket többek között Angelina Jolie, Emir Kusturica, Michael Winterbottom, John Moore és Fernando León de Aranoa is.