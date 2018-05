Újabb külföldi filmes díjat nyert Deák Júlia Azonosítás című kisfilmje

- közölte az MTI-vel csütörtökön a rendező.Deák Júlia filmje a 17 éves Meggie-ről szól, aki egy 1944-es halálmenet helyszínét próbálja megtalálni Budapesten.Az IndieFest Film Awards kilenc éve működő, negyedévenként megrendezett, online független filmes fesztivál, a független filmes tehetségek felkutatását és nyilvánossághoz juttatását tekinti a fő feladatának. A nemzetközi fesztiválra 79 országból több ezer film érkezik, amelyeket többek között Emmy- Telly- és Communicator-díjas szakemberek bírálnak el. A legmagasabb pontozást a Best of Show díjjal kitüntetett filmek kapják.Az IndieFest Film Awards a nyolcadik külföldi fesztivál, amelyen a kisfilm a győztesek közé került.Az alkotás pár héttel ezelőtt az American Film Awards fesztiválon megkapta a Special Marquee Award díjat. Korábban már a Svájci Nemzetközi Filmfesztiválon is díjazták, megkapta az Európai Független Filmdíj legjobb rövidfilm kategóriájának Platina-díját, valamint a legjobb idegen nyelvű kisjátékfilm produceri díját a 2017-ben debütált American Filmatic Arts Awards (AFAA) független nemzetközi filmes elismerései közül.