Újabb magyar Guinness-rekord született!

A 28 éves ceglédi sportoló tájékoztatása szerint London legnagyobb kerékpáros eseménye, a hazai Critical Masshoz hasonlítható Prudential Ride kísérőprogramjai keretében 15 darab, egymástól másfél méter távolságra elhelyezett, 65 centi magas korlátot kellett a bringájával minél rövidebb idő alatt átugrania. A korábban világ- és Európa-bajnokságon is első tízben végzett, huszonkétszeres magyar bajnok a brit Joe Oakley 13:88 másodperces rekordját javította kerek 13 másodpercre.



Hegedűs a londoni Green Parkban már tavaly is felállított egy Guinness-rekordot, amikor kerékpárjával egy 179,5 centi magas akadályra ugrott fel. Ezt szintén a Prudential Ride napján, 2017. július 28-án érte el. Ezeken a napokon százezres bringázó tömeg vonul fel a brit fővárosban és emellett profi országúti kerékpárversenyeket is rendeznek.



A "Hegeshow" címmel látványos bemutatóiról is ismert kerékpáros hozzátette: a helyzetét az is nehezítette, hogy a kerékpáros gátfutáshoz hasonlítható csúcskísérletet zuhogó esőben, nagy szélben és füves talajon kellett végrehajtania.