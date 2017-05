Újabb nagy durranás a TV2-n!

Till Attila szórakoztató kvízműsorában ismét négytagú sztár- és civil csapatok szállnak versenybe, akik ha jól játszanak, nyolc bomba hatástalanítása után akár 20 millió forintot is hazavihetnek.



Hétfőtől a Tények után indul a Bumm! vadonatúj évada. A cél ebben az évadban is az, hogy a nyolc bomba hatástalanításával minél több pénzt vigyenek haza a játékosok! A négyfős csapatok kapitányához mindig 1-1 játékos csatlakozik, és együtt próbálják meg hatástalanítani a bombákat. A megnyerhető összeg egyre nő, ahogy a bombákhoz tartozó válaszlehetőségek is. A nyolcadik robbanószer hatástalanítása után az addig gyűjtött összeg négyszeresét vihetik haza úgy, hogy az utolsó körben a csapat mind a négy tagja együtt játszik.

A műsor házigazdája Tilla, akit a hetedik kérdésig egyszer kérhetnek meg a játékosok, hogy könnyítse meg a dolgukat és vágja el az egyik rossz válaszhoz tartozó drótot.



A műsorban a civil csapatok mellett játékosként feltűnik majd többek között Keresztes Ildikó, Pál Dénes, Tina és Emilio, Baukó Éva, Kocsis Tibor, valamint a Budapesti Operettszínház és a Zenebutik sztárcsapata is.