Újabb őrült kalandok a Nickelodeonon sikersorozatában

Őrült kalandokkal folytatódik a harci teknőcök története, minden eddiginél izgalmasabb és váratlanabb fordulatok várnak a nézőkre az új, 5. évadban. Michelangelo és három bátor társa lehetetlen helyekre tesz kirándulásokat – a múltban, a jövőben, a túlvilágon és az űrben folytatódnak az epizódok. Találkozhatunk vérfagyasztó szellemekkel, iszonyatos szörnyekkel és még a harci teknősök gyerekkorába is tehetünk egy kitérőt. Október 1-jétől jön a Tini Nindzsa Teknőcök ötödik évada a Nickelodeonon.



A teknőcök azt hiszik, hogy legyőzték a régi ellenségeiket, de hamarosan ráébrednek, hogy a helyzet korántsem ilyen egyszerű: egy új, veszedelmes főgonosz leselkedik rájuk. Leonardoéknak most egy minden eddiginél erősebb ellenféllel, az alvilág urával kell megküzdeniük – vele szemben még a négy bátor harcosnak is össze kell szednie minden erejét. A kis csapat azonban mindig megmenti New Yorkot: az egyik legmeghökkentőbb epizódban éppen a híres mosolyú Mona Lisa segítségével számolják fel a várost fenyegető sötét erőket.



A teknőcök egy másik dimenzióban is próbára teszik magukat, ahol Miyamoto Usagi – egy régi, jól ismert karakter – a kardforgatás mestere várja őket, és segít pizzarajongó hőseinknek a küldetéseik teljesítésében. A sorozat ötödik évadában a múltba is bepillantást nyerhetünk, és láthatjuk, hogy Szecska mester hogyan viselte gondját annak idején a négy apró teknőcbébinek.



Minden eddiginél őrültebb kalandokkal folytatódik a Tini Nindzsa Teknőcök új, 5. évada október 1-től minden vasárnap 18:10-től a Nickelodeonon!