Újabb részletek derültek ki David Bowie halálról

David Bowie három hónappal a halála előtt tudta meg, hogy betegsége gyógyíthatatlan - írta a BBC, mely szombaton sugározza a tavaly januárban elhunyt énekesről készült dokumentumfilmjét.



A David Bowie: The Last Five Years (Az utolsó öt év) című filmben hangzik el, hogy az énekes a Lazarus című videó készítése közben értesült arról, hogy a kezelést befejezik.



A műsor az énekes A Reality Tour című, 2003-2004-es turnéját, valamint élete utolsó négy évét mutatja be. Johan Renck, a Lazarus című videó rendezője a filmben elmondja: "Később jöttem rá, hogy a forgatás hetében tudatták vele, hogy vége... Befejezik a kezelést, a betegség győzött".



Renck arról is beszélt, hogy a videó, melyben Bowie bekötött szemmel fekszik az ágyban, nem az énekes betegségére utal: "Számomra ez a történet bibliai vonatkozásával kapcsolatos, a feltámadással, semmi köze David állapotához. Azért ilyen a jelenet, mert nekem tetszett ez a kép világ".



Bowie producere, Tony Visconti is megszólal a dokumentumfilmben. Szerinte a világsztár "csúcsformában" volt, amikor utolsó albumát, a Blackstart rögzítették. Az album 2016. január 8-án, Bowie 69. születésnapján jelent meg. Két nappal később az énekes meghalt.