Újabb színésznő vádolja az amerikai producert szexuális erőszakkal

Újabb színésznő, Natassia Malthe vádolta meg szexuális erőszakkal Harvey Weinsteint. A befolyásos producer több áldozatátképviselő ügyvéd szerint a Weinstein produkciós vállalatnak (TWC) létre kell hoznia egy alapot, amelyből kártalaníthatja a szexuálisan bántalmazott nőket.Gloria Allred, a Weinstein-ügyben érintett több áldozatot képviselő ügyvéd szerdai sajtótájékoztatóján mondta el, hogy a producer újabb áldozata lépett nyilvánosság elé:

Dominique Huett színésznő, aki szintén szexuális erőszakkal vádolta meg a producert, kedden indított polgári kártérítési pert a TWC ellen Los Angelesben, mert mint hangsúlyozta, a vállalat tisztában volt a producer ügyivel, tehát bűnrészes bennük.Allred hangsúlyozta:Az ügyvéd ezért arra szólította fel a The Weinstein Co. filmvállalatot, amelynek Harvey Weinstein a társalapítója volt, hogy állítson fel egy választott bíró által felügyelt pénzalapot, amelyből majd a kártalanításokat lehet rendezni.Allred arra hivatkozott, hogy a produkciós cég sok millió dollárt keresett, miközben Harvey Weinstein "elképesztően durván viselkedett és a legmegvetendőbb dolgokat művelte".A Weinstein vállalat egyelőre sem a Huett által indított pert, sem Allred felszólítását nem kommentálta.A 65 éves producer elleni vádak ügyében a Los Angeles-i és a New York-i rendőrség is nyomozást folytat.A producert korábban a Brit Filmakadémia és az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia is kizárta tagjai közül, a BBC News szerdán közölt értesülése szerint pedig a Brit Birodalom Rendje-kitüntetésétől is megfoszthatják, amit 2004-ben kapott meg a brit filmiparhoz való kiemelkedő hozzájárulásáért.