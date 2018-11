Újabb szintet lép a digitalizáció Magyarországon

A kormány eleget tett a két évvel ezelőtti vállalásának, miszerint - ahol erre igény van - teljes szélessávú internet lefedettséget biztosit 2018 végére - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a T-System Symposium konferencián mondott nyitóelőadásában kedden Budapesten.



Hozzátette: indul a szupergyors internet program 2 (SZIP-2), amelynek célja, az eddigiekhez képest is gyorsabb, több mint háromszoros sávszélesség kiépítése.



Palkovics László kijelentette: a digitalizáció újabb szintet lép Magyarországon. A kormány a szupergyors internet programban (SZIP) vállalta, hogy 2018 végéig minden háztartásba eljuttatja a nagysebességű szélessávú internetet. Ez megvalósult, mára 880 ezer háztartásba eljutott. A vezetékes szélessávú lefedettség 75-ről 99,9 százalékra nőtt 2014-ről 2018-ra, Magyarország ezzel a 7. helyen áll a világon.



Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója a konferencián elmondta: a keskenysávú dolgok internetje (IoT) új tipusú mobilhálózatra szabványosított technológia a gépek közötti kommunikációt szolgálja, a hálózat lefedettsége Magyarországon majdnem 60 százalékos, cégek százainál teszi lehetővé gépek, járművek, berendezések, szenzorok folyamatos kommunikációját alacsonyabb költségek mellett. A hálózatot a jövőben a lakosság is használhatja háztartási mérőeszközei, riasztóberendezései, vagy egyéb okos eszközeinek kommunikációjára - mondta.