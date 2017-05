Újabb sztárcsapat jön a Szigetre

Az aktuális nemzetközi elektronikus-popzenei színtér egyik legsikeresebb szereplője, a Chainsmokers is koncertet ad az idei Sziget fesztiválon - jelentették be kedden a szervezők.



A Chainsmokers debütáló albuma, a Memories... Do Not Open alig egy hónapja jelent meg és rögtön 62 országban, köztük az Egyesült Államokban, Kanadában, Brazíliában, Spanyolországban és Oroszországban az első helyen nyitott az iTunes-listán. A csapat több mint negyven állomásos turnéja keretében lép fel a Sziget fesztiválon, amelyet augusztus 9. és 16. között rendeznek.



A közelmúltban a legjobb dance felvétel kategóriában a Don't Let Me Down című számért Grammy-díjjal jutalmazott amerikai dj-duó, Alex Pall és Drew Taggart lemezén olyan slágerek szerepelnek, mint a Coldplay tagjaival közösen rögzített Something Just Like This vagy a Paris, amely már csaknem 300 millió kattintást számlál a legnépszerűbb videomegosztó oldalon.



A Chainsmokers albumának megírásában és feléneklésében olyan ismert előadók vettek részt, mint Emily Warren, Jhene Aiko, Louane, a Florida Georgia Line, valamint a már említett Coldplay.