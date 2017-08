Újabb török sikersorozat az RTL Klubon

Magyarországon elsőként az RTL Klubon lesz látható szeptember 4-től a nagy sikerű török sorozat, az Elif - A szeretet útján. A szívhez szóló családi történet nemcsak Törökországban és számos közép-európai országban, hanem még a latin telenovellák hazájában, Dél-Amerikában is óriási sikerrel fut.



Hamarosan az RTL Klubon láthatják majd a nézők azt a török sorozatot, amelyet eddig a világ 22 országában mutattak be óriási sikerrel. Az Elif - A szeretet útján című telenovella egy szívhez szóló családi történet, amelynek főszereplője Elif, a nehéz körülmények között élő tüneményes kislány, akinek fiatal kora ellenére számos megpróbáltatással kell szembe néznie.



Elif édesanyja, Melek már várandósan lett a részeges Veysel felesége. A férfi ráadásul hatalmas kártyaadósságot halmozott fel, a bűnözők pedig törlesztésként Elif-et kérik cserébe. A súlyosan beteg Melek megtudja az elképesztő tervet és legjobb barátnőjéhez, Ayse-hoz fordul segítségért. Az utolsó pillanatban meg kell szöktetnie az alig hat éves kislányt még mielőtt férje és a banda rátalálnak. Ayse ráadásul azt a feladatot kapja, hogy vigye el Elif-et a gazdag Kenan-házba, ahol az asszony dolgozik. A kislány nem tudja, hogy valójában biológiai apja házába kerül, aki szintén nem sejti, hogy Elif egy korábbi szolgálólánnyal szövődött törvénytelen kapcsolatának gyümölcse. Ráadásul Kenan felesége és gyermeke sem nézik jó szemmel a kis jövevényt és mindent megtesznek azért, hogy lehulljon a lepel a Kenan-ház féltve őrzött titkáról.



A sorozat egyébként nemcsak Közép-Európa számos országában lett óriási siker, hanem még a latin telenovellák őshazájában, Dél-Amerikában is rajonganak érte, Törökországban pedig már a harmadik évadot is berendelték Elif történetéből.



A legújabb török sikersorozat szeptember 4-től, hétköznap délutánonként 15 óra 25 perctől lesz látható az RTL Klubon.