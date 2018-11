Újabb világsztár forgatott Budapesten - Mutatjuk a kész klipet

A videóban több emblematikus helyszín is feltűnik, elkészítésében pedig számos világsztár és partner is közreműködött.Ellie Goulding, a Love Me Like You Do, valamint a Burn című slágerek előadója Budapesten forgatta legújabb, Close To Me című számának zenei videóját. A klipben az egyik főszerepet több világsztár mellett a magyar főváros játssza: megjelenik a Budai Vár, azon belül a Halászbástya, a Barokk kapu és a Várkert Bazár, valamint a Gellért Fürdő is szerepel több jelenetben.Az angol énekesnő egy hosszabb szünet után, hatalmas lendülettel tért vissza. A klip zenei producere Diplo, napjaink egyik legismertebb előadója, valamint a Major Lazer formáció egyik tagja, akivel már korábban is dolgoztak együtt más projekteken. Új koprodukciójuk hangzásban és megjelenésben is nagyon újszerű lett, ami Swae Lee amerikai rapper közreműködésének is köszönhető. Az együttműködés koordinátora a Universal Music Hungary kiadó volt, aki kiemelte, hogy számukra is hatalmas élmény, amikor több, hozzájuk tartozó előadójuk dolgozik együtt - főleg, ha mindez Budapesten történik.Az, hogy a klip Budapesten készült el, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) új stratégiájának is köszönhető. Az ilyen fajta innovatív megjelenés, amikor egy videóklip helyszíneként mutatkozik be egy lokáció a világnak, a turisztikai reklámozás legújabb trendjének számít. A nagy elérésű tartalmak segítségével így mutatnak be célzottan városokat, vagy azok emblematikus helyszíneit: korábban az Imagine Dragons, valamint J Balvin is hasonló együttműködésben készítette el zenei videóját, előbbi Dubait, utóbbi pedig Mexikóvárost népszerűsítve ezzel a módszerrel. Budapest ezzel az együttműködéssel a következő város a sorban, amely kihasználja ennek a kreatív és világszinten is új marketingeszköznek a lehetőségeit. Az MTÜ egy hosszú távú stratégia és tartalom-disztribúciós együttműködés egyik első elemeként működött együtt a világsztárral, melynek fő célja az, hogy azokat fiatalokat szólítsa meg, akik elsősorban az online térben aktívak, és a hagyományos marketing módszerekkel nehéz őket elérni. A jövő döntéshozóiként viszont hamarosan komoly szerepet kapnak az utazási döntések meghozásában, így érdemes felhívni a figyelmüket Budapestre és Magyarországra.A klip magyarországi gyártócége az Admiral Film volt, akik segítették a külföldi ötletgazda csapat itthoni munkáját. Ők korábban már részt vettek hasonló nemzetközi koprodukcióban, többek között a 2018-as futball világbajnokság hivatalos klipjét is ők készítették. A gyártást több hónapnyi előkészítő munka előzte meg, a forgatás pedig 3 napon keresztül zajlott a legnagyobb titokban.Ellie Goulding korábbi számai eddig több milliárd összesített lejátszásnál tartanak. A Close To Me elérhető a Spotify-on, megtekinthető a YouTube-on, illetve a nemzetközi zenei TV-k műsorkínálatában is szerepel.