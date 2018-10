Újabb világsztárok csatlakoztak a Macskák filmadaptációjának szereplőgárdájához

Taylor Swift, Jennifer Hudson és Ian McKellen után Judi Dench és Idris Elba is csatlakozott a Macskák című musicalből készülő film szereplőgárdájához - adta hírül a The Guardian című brit napilap.



A produkciót a brit Tom Hooper rendezi, aki korábban A nyomorultakból is forgatott filmet és A király beszéde című filmjéért Oscar-díjat kapott.



A T. S. Eliot költeményei alapján született, Macskák című musicalt Andrew Lloyd Webber komponálta. A darabot 1981-ben mutatták be Londonban, a Broadwayn pedig 1982 és 2000 között játszották.



Idris Elba Sam Mitsegélt (Macavity), a rejtélyes macskát alakítja, Judi Dench pedig Old Csendbelenn (Old Deuteronomy) szerepében fog feltűnni, akit Sam Mitsegél elrabol. Old Csendbelenn szerepét színpadon eddig mindig férfi alakította.



A musical 1981-es londoni bemutatóján Judi Dench játszotta volna a musical főszerepét, Grizabellát, ám le kellett mondania ínszakadás miatt. Ekkor vette át a szerepet Elaine Paige, aki sok-sok éven át alakította a West Enden Grizabellát.