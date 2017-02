Újabb világsztárokat igazolt a VOLT - Sopronban a The Cult

Valentin nap alkalmából a Telekom VOLT Fesztivál rajongóit egy igazán színes világsztár-csokorral lepték meg a szervezők. Június végén Sopronba érkezik - többek között - az újjáalakult Pendulum live, a Years & Years, a Knife Party, a The Cult, az Of Mice & Men és az Enter Shikari. A korábban bejelentett fellépők közül a legnagyobb érdeklődés a Magyarországon először színpadra lépő Linkin Parkot kíséri az idén hatnapos, jubileumi fesztiválon. Kedvezményes jegyek - korlátozott számban - április 9-ig kaphatók, országszerte.

Idén június 26-tól - hat napon át - várja vendégeit Sopronban a 25. Telekom VOLT Fesztivál. Élő show-val érkezik hazánkba a pár éves kihagyás után tavaly visszatérő legendás drum’n’bass formáció, az elsöprő erejű fellépéseiről híres Pendulum, s reméljük, már a legújabb dalokból is kapunk ízelítőt. Fellép a jubileumi Telekom VOLT Fesztiválon a BBC Sound of 2015 nyertese, az elektropopban utazó Years & Years, akik első lemezükkel nem csak a szigetországot, hanem egész Európát és Amerikát is meghódították már. Egy igazi legenda tér vissza Sopronba: a kisebb-nagyobb megszakításokkal már 34 éve működő, tavaly friss lemezzel jelentkező The Cult megkerülhetetlen szereplő a rockzene történelmében, 2006-ban már headlinerként szerepeltek Sopronban. A hardcore vonalat a brutális energiájú fellépéseiről híres közönségkedvenc, Enter Shikari erősíti, a metalcore-rajongók örömére - első alkalommal Magyarországon - itt lesz az Of Mice & Men és a The Devil Wears Prada is, szóval a zúzás garantált lesz. Ha már fellép a Pendulum, az ausztrál zenekar két tagja által alapított electro house-os, EDM-es Knife Party is ad majd egy hatalmas bulit, de fellép az argentin house legenda, Hernan Cattaneo is.A szervezők minden korábbinál több vendéget várnak a 25. Telekom VOLT Fesztiválra, mely eddigi történetének leghosszabb fesztiválja lesz. A nyitónapi Petőfi Zenei Díj gálát követően június 27-én a Linkin Park lép színpadra, de ugyancsak a VOLT vendége lesz idén - mások mellet - az Imagine Dragons, Martin Garrix és Ellie Goulding is. Kedvezményes jegyek - korlátozott számban - április 9-ig kaphatók, országszerte.