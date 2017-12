Újévi dalt adott ki a Müller Péter Sziámi AndFriends és a Romano Drom - VIDEÓ

A Boldog új évet! című szám mindkét részes zenekar stílusát magán viseli, magyarul és cigány nyelven is köszönti az újévet, a zenében is kultúrák találkozásának lehetünk fültanúi - írták az alkotók az MTI-hez eljuttatott közleményben.A dal zenéjét Kirschner Péter és Kovács Antal szerezte, a szöveget Müller Péter Sziámi és Kovács Antal írta. A Boldog új évet! rajta lesz a Müller Péter Sziámi AndFriends Nevess magadra! című új albumán, amely januárban jelenik meg. A lemezbemutató koncert január 13-án lesz a budapesti Gödör Klubban, ahol sok vendég (Másik János, Ónodi Eszter, Stefanovics Angéla) mellett a Romano Drom is színpadra lép.A Boldog új évet! felvételén Müller Péter Sziámi (ének), Kovács Antal (ének, gitár), Kirschner Péter (gitár, perka, vokál), Kovács Máté (dob, cajon, kanna), Winterverber Csaba (basszusgitár) és Bakos Zita (vokál, shaker, csörgő, szintetizátor) hallható.