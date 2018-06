Újra kiadják a Beatles idén 50 éves fehér lemezét

Újra kiadják a Beatles legendás fehér lemezét. Az 1968-ban The Beatles címmel megjelent dupla album a borítója színe miatt lett a köznyelvben "White Album", az új kiadás apropója a félévszázados jubileum.



Az újrakiadásról eddig csak meg nem erősített pletykák keringtek, miután a lemez éppen ötven éve jelent meg a Beatles saját kiadójánál, az Apple Recordsnál.



A találgatások után Paul McCartney a DIY magazinnak (http://diymag.com) adott, szerdán közölt interjúban erősítette meg az új kiadást hírét.



"Minden a helyén van, épp most kaptam néhány esszét jóváhagyásra. Gyűlnek az anyagok és ez nagyon jó" - fogalmazott Paul McCartney a lap kérdésére. Mint kifejtette, az album maga nagyon dögös.



"Úgy szól, mintha az ember ott lenne a stúdióban, ez a legjobb a remaszterek készítésekor. Rendelkezésre áll a dalok néhány demófelvétele is, visszanyúlhatunk egészen John hangjáig és gitárjáig. Csodálatos volt, nagyszerű időszak".



A dupla lemezen olyan, ma már klasszikus Beatles-dalok szerepelnek, mint a Back In The U.S.S.R., a While My Guitar Gently Weeps, az Iím So Tired, a Blackbird, a Donít Pass Me By, az I Will, a Julia, a Yer Blues, a Mother Natureís Son, a Sexy Sadie, a Helter Skelter vagy a Revolution. A lemez várhatóan novemberben fog újra megjelenni az Apple Corps/Universal Music gondozásában.