Újra megsérült mindenki Lópici Gáspárja: eltört az ágyékcsontja

Rejtett számról kapott telefonhívást aszerkesztősége, a vonal túlsó végéről női hang jelentkezett, hogy elmondja, áldatlan állapotokat tapasztalt Szilágyi Istvánnál.– Valami nincs rendben István bácsinál. Tegnap ottjártunkkor a fia összevissza beszélt, azt mondta, hogy ott volt a rendőrség, az apja pedig rángatózott. Szerinte túl sok altatót vettek be a szülei. A színésznek, ahogy láttam, meg volt egy kicsit sérülve a feje, a lába pedig kék-zöld volt, mintha megrúgták volna – közölte kétségbeesetten a telefonáló.munkatársa természetesen azonnal tárcsázta Szilágyi telefonszámát, de nem reagált a hívásokra, így meglátogatta. A ház kapujához érve összetalálkozott a színész feleségével, Humenyánszky Jolánnal, akinek elmondta, amit a telefonálótól hallott.– Ebből egy szó sem igaz. Peti nem bánt minket, soha nem bántott, és a férjemnek sincs semmi baja. Hagyják végre békén a fiamat, ő nem tett semmit! Az igaz, hogy szedünk altatót, de azt az orvos írta fel, mert máshogy nem bírnánk aludni – mondta az államilag is elismert szobrászművész.újságírója szeretett volna beszélni Szilágyi Istvánnal, ezért megkérte a feleségét, hogy hívja ki a kapuhoz.– Nem tud most felkelni. Megint elesett, és eltört az ágyékcsontja... – bökte ki Jolán, de további részleteket nem közölt.Ekkor megjelent a kapuban Szilágyi Péter is, aki beinvitálta a lap munkatársát – saját szavaival – "az ő mátrixába", hogy bebizonyítsa, minden rendben van az apjával. A házban a Lópici Gáspárt megformáló művész csendben kanalazgatta a levesét, míg fia előadást tartott a mátrix fogalmáról, a börtönben eltöltött időről és sok olyan dologról, aminek semmi köze nem volt a feltett újságírói kérdésekhez. Amikor a szülők akartak szólni, hangosan figyelmeztette őket, ne merjenek a szavába vágni. Távozáskor pedig még megfenyegette amunkatársát, hogy ha a továbbiakban is ír róluk a lap, bosszút fog állni.