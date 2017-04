Újra összeáll a nyolcvanas évek lánybandája, a Bananarama

Bananarama együttest Sara Dallin, Siobhan Fahey és Keren Woodward alakította 1979-ben. Nevüket a Roxy Music Pyjamarama című 1973-as dala és a The Banana Splits című gyerekeknek szóló tévéműsor ihlette. Olyan sikerszámaik voltak, mint a Venus, a Shy Boy és a Love In The First Degree. Több mint 40 millió példányban keltek el a lemezeik. A kilencvenes évek vége óta néhányszor már dolgoztak együtt, de közösen még sohasem koncerteztek korábban - idézte fel történetüket hétfőn a BBC News.



A banda 1988-ban bomlott fel, amikor Fahey, akinek nem tetszett az együttes új irányvonala, kivált belőle, férjhez ment az Eurythmics sztárjához, Dave Stewarthoz és Los Angelesbe költözött. 1988 és 1996 között az általa alapított Shakespears Sister formációban énekelt tovább.



Bár annak idején keserű volt a szakítás, a közelmúltban összejött tagok most nagy barátságban jelentették be a 15 koncertből álló angliai turnét. "Először lépünk fel együtt élőben, kivéve egyetlen esetet, még 18 éves korunkból" - mesélte Woodward a BBC Radio 2 reggeli adásában.



Az együttes honlapja a hétfő reggeli bejelentés után összeomlott a sok érdeklődő miatt.



A brit turné Glasgowból indul november 12-én. A jegyeket a rajongói klub tagjai számára kezdik árulni, szerdától azonban már a nagyközönség számára is biztosítják a jegyvásárlást.



Woodward szerint a turné csak az első lépés a banda új életében, mivel további terveik között szerepel egy új kislemez kiadása is.