Újra támad a sötétség a VIASAT3-on

Színészek, énekesek és az Exek az Édenben szereplői is feltűnnek majd az Észbontók legújabb évadában, amely idén is izgalmas okfejtéseket és derűs pillanatokat ígér. Az október 9-én visszatérő vetélkedő házigazdája változatlanul Kovács Áron lesz, azonban számos újdonságot is tartogat a negyedik évad.Az első héten celeb különkiadásokkal indul az Észbontók legújabb évada, amelyben olyan hírességeknek kell kitalálniuk, hogy az „észbontók" tudják-e a helyes választ a kérdésekre, mint például Bódy Sylvi, Pásztor Anna, Ganxsta Zolee, a Vastag fivérek, Keresztes Ildikó, Gáspár Bea és Gáspár Evelin, vagy Horváth Éva. Újdonság, hogy mostantól az a csapat, amelyik az egymást követő három adásban a legtöbb pontot gyűjti össze, 1 millió forintot vihet haza. A csapatok persze bármikor megállhatnak. Ha úgy döntenek, hogy az első vagy a második adást követően befejezik a játékot, akkor sem térnek haza pénz nélkül, hiszen 100 000 vagy 300 000 forint ütheti a nyertes csapat markát. Ráadásul az észbontók hihetetlen fejtöréseit ezentúl minden hétköznap figyelemmel kísérhetjük.A játék nem egyszerű! Az előző évadokban igencsak sok fejtörést okozott jó néhány kérdés megválaszolása, így a csapatoknak elég nehéz lesz azt megmondani, hogy észbontóink helyesen válaszolnak-e a feltett kérdésekre.- Remek és nagyon aranyosan elkészített műsor az Észbontók, amely az emberi agy botladozásaira épít, és azokat nagyítja fel vicces jelenetekké. Kifejezetten tetszett, ahogy a játékosok bájosan próbálták az élet nagy dolgait megfejteni - nyilatkozta a forgatásról Pásztor Anna, az Anna and the Barbies énekesnője.A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a televíziónézők idén is bekapcsolódhatnak a játékba: az adás ideje alatt élő webalkalmazásban játszhatnak együtt az észbontókkal. Aki pedig lemarad az élő műsorról, annak sem kell csüggednie, hiszen az aktuális rész az adást követően azonnal elérhető a VIASAT3 weboldalán, ahol ráadásként az extra és kimaradt jelentek is tartogatnak még izgalmas pillanatokat.