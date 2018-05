Újrafelhasználható teherűrhajót épít 2022-re az Enyergija orosz űrrakéta-építő vállalat

A vállalat pénteki tájékoztatása szerint a teherűrhajó felbocsátására a Szojuz-2.1b típusú, nagy teherbírású hordozórakétát használják majd. Az újrafelhasználható űrhajó két tonna súlyt vihet a fedélzetén, a Földre pedig 500 kilogrammos teherrel térhet vissza, illetve az űreszköznek lesz külön még egy olyan része is, amely egy tonna rakomány szállít, de visszatéréskor elég a légkörben.



Jevgenyij Mikrin, az Enyergija emberes űrrepülésrendszereiért felelős főkonstruktőre januárban jelentette be, hogy a vállalat újrafelhasználható teherűrhajót fejleszt majd az új orosz űrállomás ellátására, azt követően, hogy megszűnik a Nemzetközi Űrállomás (ISS) üzemeltetése. Az új orosz űrállomásról azt mondta, hogy öt modulból áll majd, súlya 60 tonna lesz.



Jelenleg csak az amerikai SpaceX cég - a NASA űrkutatási hivatal megbízásából - Dragon űrhajói képesek visszatérni teherrel a fedélzetükön. Az orosz Progressz űrhajók szállítanak ugyan terhet az ISS-re, de ezeket visszatéréskor elsüllyesztik a Csendes-óceán hajók által nem használt részén.



Az Enyergija vállalat pénteken arról is beszámolt, hogy 2019 augusztusában Szojuz-MSZ típusú, személyzet nélküli űrhajót küld a Nemzetközi Űrállomásra. A korábbi ilyen típusú űrhajókat, amelyek az új személyzetet szállították az ISS-re, mind űrhajósok irányították. Ezt az űrhajót Szojuz-2.1a hordozórakétával állítják Föld körüli pályára. A személyzet nélküli repülés előnye, hogy nagyobb terhet vihet magával az űreszköz, mivel nincs szükség olyan felszerelésre, amely az űrhajósok munkafeltételeinek megteremtéséhez szükséges.