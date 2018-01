Újrakezdték a Kártyavár című sorozat utolsó évadának forgatását

A Netflix és a Media Rights Capitals stúdió a vádak nyomán megszakított minden kapcsolatot Spaceyvel, sőt az internetes tartalomszolgáltató elállt a Gore Vidalról tervezett életrajzi film elkészítésétől is a kétszeres Oscar-díjas színésszel a főszerepben - emlékeztetett a variety.com.



A politikai thriller hatodik évada nyolc részből fog állni, Robin Wrighttal a főszerepben. A további főbb szerepeket Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott és Boris McGiver játsszák.



A Netflix zászlóshajó sorozatához - amelyet az elmúlt évadokban 53 Emmy-díjra jelöltek, és amely számosat el is nyert - csatlakozik továbbá Diane Lane és Greg Kinnear is. Szerepeikről csak annyit hoztak nyilvánosságra, hogy egy testvérpárt fognak alakítani.



Diane Lane-t A hűtlen című filmben nyújtott alakításáért 2003-ban Oscar-díjra jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában. Ő alakította a Napsütötte Toszkána című film főszerepét, és játszott a Chaplin című filmben is. A közeljövőben az Amazonnak a Romanov-családról forgatott sorozatában fog feltűnni a képernyőn.



Greg Kinnear olyan filmekből ismert, mint a Lesz ez még így se (Oscar-díjra is jelölték a legjobb férfi főszereplő kategóriában), A család kicsi kincse vagy a Kennedy családról forgatott minisorozat.