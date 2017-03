Újranyitott Madrid legrégebbi kávéháza

A Madrid belvárosában található kultikus hely a spanyol kulturális élet nagyjainak volt törzshelye. A márványasztaloknál költők, írók, újságírók, zenészek, filmesek találkoztak, beszélgettek és váltották meg a világot.



Gyakoriak voltak a felolvasások, irodalmi estek. Antonio Machado költő és az irodalmi Nobel-díjas Camilo José Cela neve egybeforrt a Café Comerciallal.



128 évnyi töretlen, folyamatos működés után, 2015 júliusában váratlanul, egyik napról a másikra a tulajdonos család bezárta a kávéházat, lényegében magyarázat nélkül. A madridiakat megdöbbentette a legendás hely elvesztése. A kávéház kirakatüvegét búcsúüzenetek százaival borították be. A kiragasztott cetliken voltak, akik emlékeiket, életüknek a helyhez kötődő fontos eseményeit idézték fel, nagy találkozásokat, első randevúkat, mások dühöngtek, tiltakoztak a bezárás miatt.



Amennyire hirtelen történt a bezárás, annyira váratlanul jelentették be az új üzletvezetők, hogy újranyit a kávéház, de megváltozott funkcióval, étteremként és bárként. Felújították és modernizálták a belső teret, de átépíteni nem volt szabad, és meg kellett őrizni számos díszítőelemet is, mivel az ingatlan műemlék, a madridi önkormányzat védelme alatt áll.



Más városokhoz hasonlóan Madridban is egyre kevesebb marad fenn a 19. század végén, 20. század elején alapított vendéglátóhelyek közül.