Ünnepeljük az apukákat!

Nálunk is kezd meghonosodni az anyák napja párjaként, az apák napja, amit június 3. vasárnapján ünnepelnek egyre többen világszerte.Palya Bea megírta a valószínűleg legkedvesebb dalt ami egy apáról szól. Köszöntsük ezzel az apukákat.Az ünnep eredetének története is egészen megható.Úgy tudni, hogy egy polgárháborús veterán William Jackson Smart egyedülálló szülőként nevelte fel kilenc gyermekét, miután második felesége belehalt hetedik közös gyermekük születésébe.A férfi legkisebb gyermeke, Sonora Smart Dodd volt az ünnep megalapításának kezdeményezője.Sonora úgy érezte, hogy az apáknak is járna egy saját ünnepnap. 1910-ben végül a hatóságok is a kezdeményezése mögé álltak.Az apák napjának Sonora által eredetileg tervezett dátuma június 5., édesapja születésnapja lett volna, de a hatóságok addigra nem készültek el a teendőkkel, így június harmadik vasárnapján tartották az első apák napját, és tartják ma is. Így az első apák napja 1910. június 19-én volt Spokane-ben. Az ünnepet hivatalosan 1972-ben Richard Nixon ismerte el.