UPC Direct előfizető? Van egy jó hírünk

Csatorna Programhely FilmBox Basic 43 FilmBox Plus 56 FilmBox Family 57 FilmBox Extra HD 42 FilmBox Premium 55 DocuBox HD 94 FightBox HD 93

A Filmbox Pak csatornák hamarosan új filmekkel és sorozatokkal szegezik a UPC Direct minden előfizetőjét a televíziók elé. A csatornák az ingyenes időszakban is a megszokott széles műsorkínálattal várják a gyerekeket és a felnőtteket, legyenek akár a kasszasikerek, a dokumentum- vagy az akciófilmek rajongói.Az Oscar-díjas Paolo Sorrentino rendezésében megvalósult sikersorozat,a fiatalon megválasztott és sármos XIII. Piusz ellentmondásokkal teli élettörténetét osztja meg a nézőkkel. A történelem első amerikai pápája felfordulások sorát okozza a konzervatív nézetektől fűtött Vatikánban. Miközben sokan a hívekkel való aktívabb kommunikációra buzdítják, ő kifejezetten kevés érdeklődést mutat azok felé. Az ifjú pápa titokzatos és ellentmondásos karakterében Jude Law, Mária nővér szerepében pedig Diane Keaton látható.A Filmbox kínálatának sztárnévsorát Brad Pitt folytatja, akicímű művészfilmben vállalt szerepet. Terrence Malik rendező filmje 1956-ban egy texasi kisvárosban élő család történetének tükrében mesél az élet értelméről, annak kezdeteiről, egy középkorú férfi gyermekkori emlékein keresztül. Az élet fája a Cannes-i filmfesztiválon debütált és a díjkiosztó Arany Pálma díját is elvitte.A napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő skandináv krimik hazánkban is hódítanak. Az egyik legújabb ezek közül apszicho-thriller, ami egy gyilkossági nyomozás rejtélyeibe kalauzol egy hűvös svéd karácsony idején. A hátborzongató sorozat egyszerre fókuszál a történeti szálak megoldásaira és vet fel számos kérdést vallási, emberi jogi és érzelmi témákban.Szintén a kódolatlan időszakban láthatjuk acímű akciófilmet. A történet szerint egy katonai magánvállalkozó (Tom Sizemore) és egy tudós zseni (Mickey Rourke) kifejlesztenek egy olyan új „tudat-cserélő" technológiát, amellyel a katonák képesek mentálisan gépeket irányítani. A bonyodalmak akkor következnek, amikor a találmányt rossz célokra fordítják és az ország elpusztításával fenyegetnek.A romantikus vígjátékok kedvelői számára is tartogat majd szórakozást ez a két hét. Acímű film egy elvált esküvőszervező (Denise Richards) történetét meséli el, aki beleszeret egy épp házasodni készülő tűzoltóba (Dean Cain). A romkomok sorában lesz még a, amelyben Sarah Jessica Parker, azaz Maggie az egyedülálló anyuka Toszkánában keresi a boldogságot. Már az érkezésekor összetalálkozik korábbi szerelmével, Luca-val, aki még mindig nőtlen és az anyjával él.A Filmbox csatornák kínálatában a gyerekek is találhatnak izgalmas műsorokat. A gyerekek kedvenc gall hősei, Asterix és Obelix ezúttal az olimpiai játékokon keverednek kalamajkába. Azanimációs filmben a két gall barátjuknak, Habarodixnak próbál segíteni, hogy feleségül vehesse Irina hercegnőt.Mindezek mellett a kódolatlan hetek azoknak is kedveznek, akik szeretnek elmélyülni a történelmi eposzok hangulatában. A Tolsztoj klasszikusa alapján készültcímű angol dráma sorozat a 19. század eleji Oroszországba repíti a nézőket, amikor a francia-orosz háború a tetőfokára ér. A történet öt nemesi család viszontagságairól mesél, akiknek szembe kell nézniük a tényekkel, hogy az életük gyökeresen megváltozhat.A saját vevőkészülékkel rendelkező előfizetők a Filmbox Pak csatornákat az alábbi csatornahelyeken találhatják.További információkért a programok és a frekvenciák listájáról, illetve UPC Direct ajánlatairól látogasson el a hu.upcdirect.com oldalra!