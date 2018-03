Űrlény tette csillaggá Robin Williamst

Fotó: BorsOnline

„Robin játssza Morkot, ő az egyetlen földönkívüli a stúdióban" – közölte határozottan Garry Marshall producer a Mork és Mindy – Egy űr az űrből szereplőválogatásának első perceiben, miután a címszerepre jelentkező Robin Williams ahelyett, hogy rendesen leült volna, fejre állt a fotelben. A ké­sőbbi színész legenda akkor még pályája elején járt, az ABC csatornán induló sorozata pedig komoly kiugrást hozhatott, s mint később kiderült, hozott is neki. - írja a BorsOnline Sorozatbeli partnere Mindy, vagyis Pam Dawber személyesen egyetlen válogatáson sem jelent meg, a személyéhez ragaszkodó producer más castingokból vágta össze a bemutatkozó videóját, ezzel a kegyes csalással juttatva be a sorozatba. Kitartása meg is hozta a jutalmát, Mork földi kalandjai az első résztől kezdve milliós nézettséget hozott, s négy évad után csak azért került le a műsorról, mert Williams nem vál­lalta tovább.

Fotó: Borsonline

Az Egy úr az űrből hőse a távoli Ork bolygóról, egy tojás alakú űrhajón Földünkre érkező Mork, aki idegenként, az őt befogadó fiatal lány, Mindy segítségével próbál eligazodni ná­lunk, miközben rendszeres je­lentéseket küld rólunk feletteseinek. Ro­bin Williams az első pillanatban magáévá tette a szerepet, és szabályosan eluralta a forgatást, szövegeinek és poénjainak nagy részét maga találta ki, rögtönözve, a felvételek alatt. Az ő fantáziájának szüleménye jellegzetes kö­szönése, a Star Trek Spockja ihlette kézmozdulat, és a legendás Nanu nanu.

Fotó: BorsOnline

– Nanu nanu, igen! – derült fel egyből Maros Gábor is, Mork-Williams hajdani magyar hangja, amikor emlékeiről kérdeztük. – Boldog vagyok, hogy több filmben is én lehettem Robin magyar hangja, mert egy egészen jellegzetes karakter volt. Az Egy úr az űrből nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek között is nagyon népszerű lett itthon, és a hangom miatt sokan felismertek, amikor a sorozat futott. Személyesen is találkozhattam Robin Williamsszel, amikor a kilencvenes években Budapesten forgatta a Hazudós Jakab című filmet. A Piaf bárban mutattak be minket egymásnak. Sokat beszélgettünk, de ilyen mozgékony embert azóta sem láttam. Nagyon kedves és közvetlen volt, test­őrök nélkül vegyült el közöttünk. Fantasztikus, tündéri, de nagyon öntörvényű ember volt, amikor meghalt, meg is sirattam.

Magyarországon a királyi televízió vetítette a Szombat esti filmkoktél keretében, főként a fiatalok körében volt népszerű, olyannyira, hogy hétfőnként az iskolában Nanu nanu felkiáltással köszöntek egymásnak a diákok.Hogy mi lett a színészekkel? IDE kattintva megtudhatják.