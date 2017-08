Usain Bolt nevével fémjelzett étteremlánc nyílik Nagy-Britanniában

A Jamaica Observer című lap beszámolója szerint a Franjam nevű cég, amely a klasszis egyik kiemelt partnere, már meg is kötötte azt a szerződést a brit Casual Dining Restaurants csoporttal (CDRG), amelynek értelmében 15 Tracks&Records elnevezésű étterem létesül a következő öt évben. Ez lesz az első jamaicai tulajdonú nemzetközi étteremlánc.



A Franjam ügyvezető-igazgatója, Gary Matalon kifejtette, jelentős mérföldkő ez a cég fejlődésében, hiszen az Egyesült Királyság már évek óta kulcsfontosságú célpiac számukra. Reményei szerint amennyiben sikerrel járnak, számos más jamaicai márka is exportálható lesz ezen az üzleti modellen keresztül.



"Örülök, hogy Nagy-Britanniában is népszerűsíteni tudjuk a jamaicai ízeket, London mindig is különleges hely volt számomra" - nyilatkozta Usain Bolt.



Az első Tracks&Records étterem 2011 áprilisában nyílt meg Jamaica fővárosában, Kingstonban.



A nyolcszoros olimpiai és tizenegyszeres világbajnok Usain Bolt 2015 februárjában jelentette be, hogy az idei, londoni vb után visszavonul, így a jamaicai 4x100 méteres váltó tagjaként szombat (ma) este fut utoljára.