Ütős helyet nyitottak Budapesten a Jászain - Fotók

Minigolf pályával egybenyitott söröző nyílt a Margit híd lábánál, a Jászai téren. Budapest első golf-sörözőjében hat rendhagyó, extrém minigolfpályát építettek fel, ahol többek között gördeszka pályán, mosógépen és betonkeverőn is át kell juttatniuk a labdát a játékosoknak. A pályákra bérletet is lehet vásárolni, és a tulajdonosok a jövőben minigolf bajnokságokat is szerveznek.Közel kétszáz négyzetméternyi extrém minigolf pálya épült a Jászai tér egyik pincéjében, ahol megnyílt a város első, Ütős névre keresztelt golf-sörözője. A játékosoknak hat pályán kell végigmenniük a győzelemért: az urbán szakaszon, gördeszka pályán, betonkeverőn és egy óriás flipperen kell végigvezetni a labdát.Ezt követi a lakás-pálya, ahol különböző bútorok és kellékek nehezítik a játékot, amíg a labda el nem jut a mosógépig. A leglátványosabb pályán pedig teljes sötétségben, neon színű szalagok segítségével lehet eljutni a célig. Ezentúl vár a játékosokra egy meglepetés pálya is, hasonlóan extrém és látványos elemekkel.A pihenő részben háromféle csapolt sörből, alkoholos és alkoholmentes italkészletből lehet válogatni. A pince hétköznap 16 órától, hétvégén pedig déli 12-től éjfélig tart nyitva, csapatépítő tréningekre és gyerekzsúrokra is bérelhető.