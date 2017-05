Üzenjen Pöttyössel a Viberen!

A napokban érkezett meg a Viberre a Pöttyös Túró Rudi ingyenesen letölthető matricacsomagja. A hazánkban is népszerű chat-programon olyan vidám, barátságos, szerethető rajzokkal üzenhetnek egymásnak a felhasználók, mint például a reggeli pöttyös bögre, a lazulós teknős, a bocsi tehén, vagy éppen a pöttyös lájk.A Pöttyös az egyik legaktívabb hazai márka a közösségi oldalakon, közel egymilliós rajongótáborral büszkélkedik a Facebookon. A most kiadott Viber matricacsomag egy újabb lehetőség, hogy a rajongóknak aktív kapcsolatuk legyen a márkával, így mostantól a Pöttyös szerethető figuráival ezen a csatornán is színesebbé lehet tenni a csevegéseket.

A matricák tervezésénél lényeges szempont volt, hogy a gyakran előforduló élethelyzeteket, hangulatokat és érzéseket mutassák meg, amelyeket mindenki átél, ugyanakkor a grafikák vidámak, humorosak és szerethetők legyenek. A Pöttyös 21 egyedi matricából álló Viber-kollekciója a pöttyös megjelenítés mellett azért is számít igazán különlegesnek, mert a matricákon magyarul olvashatók a szövegek.A matricák augusztus közepéig ingyenesen letölthetőek a Viber áruházából: