Vadonatúj klippel robban be a hosszú hétvégére az AŽUR - hallgassa meg!

Vadonatúj klippel robban be a hosszú hétvégére a pesti alternatív pop-rock banda, az AŽUR. A friss dal és a hozzá készült videó egy új szerelem perspektíváját jeleníti meg két ellentétes fél szemszögéből. A Látomás a zenekar november 7-én debütáló, Titkod vagyok én című nagylemezének előfutára.A legújabb szerzemény nem csak szövegében és hangzásában, de képi világában is felforgató, egy olyan szerelemről szól, ami valami miatt nem teljesedett ki és talán soha nem is fog.- Előfordul, hogy valakit örökre elveszítünk, nincs visszaút, többé nem része az életünknek és onnantól fogva az álmainkban visszatérő emlékképpé halványul. Fontos eleme a dalnak és a klipnek az a tehetetlenség, amit ilyenkor érzünk. A dallamvilág kezdetben melankolikus, a végére viszont kisüt a nap - mesélte a frontember, Baka Rebeka a dal születéséről.A számhoz készített klip egy zseniális szembenállást mutat meg Rebeka higgadtságán és Herczegh Péter színész kivetkőzésén keresztül. Ők ketten egymás tökéletes ellentétei, mégis kiegészítik egymást. Az énekesnő így írta le a klip karaktereit:- A videóban a főszereplők két pólust jelenítenek meg, ez Jin és Jang, fény és sötétség szembenállása. A mindenkiben élő kedvesség és a szörnyeteg egyszerre jelenik meg. A zenekar szerepe a közösség építő jellegét hivatott betölteni, ez egyben a banda ars poétikája is, miszerint nem vagyunk egyedül.Az AŽUR alig két éve alakult és máris megnyerte az Öröm a zene tehetségkutató versenyt, bekerült a Hangfoglaló Program húsz támogatott zenekara közé, fellépett a VOLT Fesztiválon, de játszott már a GMK-ban, a Fészekben, valamint a Müller Péter Sziámi And Friends zenekar vendégeként a Kobuciban, és a Gödörben, valamint turnézott a Lóci játszikkal is országszerte. Az AŽUR Titkod vagyok én lemezbemutató nagykoncert pedig november 15-én lesz a Dürer Kertben.