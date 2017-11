Vajon hogy fog kinézni 30 év múlva Dubaj, Moszkva vagy New York?

A projekt kezdetén a kutatók által elképzelt városképeket láthattunk, most azonban minden felhasználót arra buzdítanak, hogy ossza meg saját elképzelését a jövő városairól. Ennek érdekében egyszerűsített feltöltéssel és megosztási funkciókkal bővítették a fejlesztők az oldalt. Az elmúlt 9 hónap alatt több, mint egy millió oldalletöltést tapasztaltak, köszönhetően a téma közkedveltségének.Számos panorámakép is elérhetőés, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megnézzé , miként épzelik a futurológusok 10, 20 és 30 év múlva a városokat.Az oldalon lehetőség van a jövőkutatók előrejelzéseit értékelni és egyúttal kiválasztani, mely elképzelés lehet reális vagy álomszerű. A weboldalon opcionálisan megoszthatóak a profilok, a panorámaképek vagy a jóslatok a közösségi csatornák felületein azért, hogy megkönnyítse a felhasználóknak megvitatni az elképzeléseiket.„Szeretnénk megérteni, hogy a felhasználók mit tartanak reális és pozitív jövőképnek. Ezekkel az új frissítésekkel több visszajelzést kapunk és úgy tűnik, az embereket tényleg érdekli, hogy megosszák elképzeléseiket és véleményüket a jövőről." – mondta Vladislav Biryukov, a Kaspersky Lab Consumer Social Media divíziójának vezetője.A Föld 2050 projekt honlapján a látogatók címkékkel is elláthatják a különböző jóslatokat, amely meggyorsítja és megkönnyíti a keresést. Minden grafikai anyagot egy ART nevű aloldalon gyűjtenek. Minél több szavazat érkezik egy ötletre, grafikára, annál több információ válik elérhetővé mindenkinek.A Föld 2050 projekt elnyerte a Red Dot Best of the Best díját.„Büszkék vagyunk arra, hogy ez a projekt nemcsak a jövőkutatók, hanem a designerek figyelmét is felhívta. Mindig úgy gondoltuk, hogy könnyeben megérthető a jövő képek által, semmint szövegek révén, emiatt is döntöttünk egy vizuális koncepció mellett – és nagyon jó érzés látni, hogy a felhasználók is támogatják ezt a megközelítést." – folytatta Vladislav Biryukov. „A honlap célja, hogy az emberek elgondolkodjanak a lehetséges jövőn és egyúttal mi az, amit ma megtehetünk azért, hogy valóban jobbá is tegyük. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ilyen hosszútávú valós előrejelzéseket nehéz megadni, ugyanakkor reméljük, hogy ezzel segíthetünk elkerülni olyan problémákat, amelyekkel potenciálisan szembesülhetünk.