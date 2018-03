Vajon ki lesz Hosszú Katinka edzője?

Hosszú Katinka és Shane Tusup házasságának decemberi zátonyra futása óta felettébb izgatja a szakmát – de a közvéleményt is –, hogy ki lesz a háromszoros olimpiai bajnok trénere, hiszen sokáig nem is edzett, s úgy hírlik, miután elkezdte a gyakorlásokat, akkor sem férje irányításával tette. - írja a BorsOnline Mindez már csak azért is izgalmas, mert az amerikai szakember a maximális, havi nettó egymillió forintos járandóságot veszi fel – most még – felesége után.A Magyar Idők információ szerint február 27-én 14.30-kor e-mailben Katinka arról értesítette a Magyar Úszószövetséget, hogy edzéseit időszakosan Shane Tusup irányításával végzi. Mindezt alátámasztja, hogy az amerikai tréner minden hónap végén – annak rendje s módja szerint – be is küldi a szövetségbe a teljesítésigazolást. S hogy mindez meddig érvényes? Visszavonásig.