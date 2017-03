Valami hiányzik Kiss Ramóna fényképéről - Megtalálja?

Te látod ezen a képen Kiss Ramóna köldökét? Mert mi nem. Bár eddig úgy tűnik, hogy ezzel nem vagyunk egyedül, sőt a többség szerint is túlretusálták a színésznő fotóját, de azért akadnak, akik szerint ott van az a köldök - írja az NLCafé Felesleges is minden hosszabb felvezetés. Annyi történt, hogy Kiss Ramóna posztolt egy fotót magáról a Playboy Man of the Year szavazás kapcsán. Erről van szó: