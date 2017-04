Válik Janet Jackson milliárdos férjétől - férje túlságosan át akarta formálni, otthona rabjává tette

Kép forrása: rap-up

Három hónappal gyermekük születése után különvált férjétől Janet Jackson énekes amerikai és brit sajtóértesülések szerint.A People magazin és más amerikai hetilapok szerint forrásaik megerősítették, hogy az 50 éves amerikai popsztár és katari férje, Visszam al-Mana útjai különváltak öt évi házasság után.A házaspárnak januárban született meg a kisfia, Eissa. Az énekes ügynöke nem erősítette meg a sajtóértesüléseket, de Janet Jacksonhoz közelálló források közölték, hogy a szétválás békés volt.Jackson és a 43 éves al-Mana 2012-ben házasodott össze. Egy éve az énekesnő elhalasztotta világturnéját, hogy a családalapításra összpontosítson."Mindketten elfoglalt emberek, de eltökéltek arra, hogy jó szülők legyenek, még akkor is, ha külön élnek. Békésen váltak szét, és Eissa az anyjánál marad, aki Londonban él" - közölte egy forrás a Mail on Sunday brit vasárnapi lappal. hirado.hu viszont arról számolt be, hogy azért nem mennek ennyire simán a dolgok.

Jackson, aki a híres Jackson énekes család legfiatalabb gyermeke, már kétszer volt korábban házas. Egy évig tartott frigye James DeBarge soul-énekessel az 1980-as években és tíz évig volt Rene Elizondo Jr táncos felesége.

Az ismerősök két részre szakadtak az okokat illetően. Sokan a kulturális különbségeket okolják, a párt az sem tudta együtt tartani, hogy Janet állítólag áttért a iszlám vallásra.Mások véleménye egy kicsit komorabb képet fest a pár házasságáról, szerintük Wissam túlságosan is át akarta formálni feleségét. Beleszólt a koncertjeibe, szülése óta nem hagyhatta el a házát, gyakorlatilag otthona rabjává vált és nem egyeztek kisfiuk nevelési elveiben sem - írják.A lap úgy tudja, egyelőre még egyik fél sem adta be a válási papírokat, de házassági szerződésük szerint, ha öt év után emellett döntenek, akkor Wissam óriási vagyonából 400 millió font jár Janetnek. Ami az éppen eltelt öt évet figyelembe véve érdekes információ - írják.