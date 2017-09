Változatos repertoár, szórakozásban nem lesz hiány - jöjjenek e heti mozis premierek!

Egyenesen át

New York-i afférok

Lady Macbeth

Salamon király kalandjai

Az alap koncepció az volt, hogy az Egyenesen át, az 1990-ben megjelent, és azóta már kulttá vált azonos című film remakejeként fog majd viselkedni, ám az elképzelésekkel ellentétben mire végére értek a projektnek, inkább amolyan „laza folytatásként" aposztrofálja magát a történet. A sztori szerint öt orvostanhallgató szorgalmi feladat gyanánt a halál utáni életet tanulmányozza, s mivel ez mind saját bőrön történik, a kísérlet végül nem várt fordulatot vesz. Mivel az egész már 27 éve hatalmas sztárparádé kíséretében el lett sütve, nem sokat várhatunk, de ha figyelembe vesszük, hogy a rendező az a Niels Arden Oplev, aki a svéd A tetovált lányt és a Mr. Robot című sorozatot is jegyzi, lehet, hogy megér egy misét a dolog.Thomasnak azért rendesen összejött az élet. Jómódú család gyermekeként sosem volt gondja semmire, apja kiadót vezet, anyja éli a sztereotip gazdag amerikai háziasszonyok életét, és tarja fönt a családi idillt. A főiskola végeztével Thomas külön költözik, New York egyik nem éppen elit negyedébe, így lesz szomszédja a nihilista író Gerald, aki delírium gőzös bölcsességeivel nagy szolgálatot tesz a srácnak mikor kiderül, hogy apja kettős életet él, és a családi béke mint kártyavár hullik alá. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Thomas is beleszeret a hölgyeménybe, szerelmi háromszöggé deriválva ezzel a történet szálait. Ez egy könnyed kis film, semmi extra vagy nagy volumenű tanulság, ahogy megjelenik a vásznon az ábrándos New York, még akár ki is kapcsolhat.Nyikolaj Leszkov 1865-ös kisregényének, a Kisvárosi Lady Macbethnek helyszíne most egy angliai kisvárosba helyeződött át ahol az ifjú Katherine nyög kényszerházasságának súlyos béklyói alatt. Férje sokkal idősebb, s annak családja sem tiszteli a lányt. Katherine férje távollétében viszonyt kezd annak egyik szolgájával, s ezzel kinyitván Pandora szelencéjét, utat enged vágyai elementáris feltörése előtt. A film kiválóan mutatja meg az osztályok közötti egyenlőtlenség természetét, s hogy hogy tornyosul az elnyomás gyűlöletté, ha az ember azt, mint ganajtúró bogár maga előtt tolja.Kicsit érthetetlen, hogy magyar rajzfilm ötletekhez miért az Ószövetségbe kell alámerülni, hiszen történelmünk is van olyan vadregényes, tanulságos, szomorú vagy viccesen groteszk, hogy kiváló alapanyagot képezhetne. De ha mégis az Ószövetséghez nyúlunk, nem feledkezhetünk meg annak főszereplőjéről, Istenről. Persze nem kell nevén nevezni, jelenthet ő egy morális alapot, egy erkölcsi rendszert, ami alapján adott szereplő működik, s így felekezeti hovatartozás nélkül lesz példává. Salamon király itt egy romkom szereplő, akit a végén a szerelem vált meg, az ő fejlődéstörténetét követhetjük végig, hogy válik kalandjai következtében szórakozott fiatalból felnőtté férfivá.