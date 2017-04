Van az a pénz, amennyiért kiteregeti volt párja George Michael titkait

A karácsonykor elhunyt legendás énekes utolsó barátja a The Sun napilap szerint már több ajánlatot is kapott a legnagyobb kiadóktól, és el is kezdte írni visszaemlékezéseit. A nyíltan homoszexuális énekes életében több férfi is volt, ám utoljára Fawazzal élt együtt, ő volt az, aki utoljára beszélt Michaellel, és aki december 25-én reggel a holttestét is megtalálta - írja a borsonline.hu - Ki tudhatna többet George magánéletéről és igazi valójáról, mint az a férfi, aki utolsó éveiben a társa volt – teszi fel a költői kérdést a lapnak nyilatkozó bennfentes, aki szerint bolond lenne Fawaz nem megszellőztetni a könyvben pár pikáns titkot az énekesről.