Van egy hely a világon, ahol este nem szolgálhatnak ki egyedülálló nőt az éttermekben

Az indonéziai Aceh autónom tartományban, ahol a szigorú iszlám törvénykezés, a saría van érvényben, megtiltották az egyedülálló nők kiszolgálását az éttermekben 21 óra után, és azt is, hogy a nem rokoni kapcsolatban álló ellenkező neműek együtt üljenek az asztalnál.



A Bireuen körzet vezetője álal kiadott rendeletben - amelyet kedden hoztak nyilvánosságra - azt is megtiltották az éttermek tulajdonosainak, hogy leszbikus, meleg, biszexuális és nemet változtató embereket alkalmazzanak.



A jogszabály azonnal heves kritikát váltott ki szerte az országban és magában Acehben is. Kautsar Yus, Bireuen képviselője az acehi törvényhozásban kijelentette, hogy szégyelli magát körzete miatt, amely mindig is kozmopolita volt, most pedig konzervatívvá és balgává vált a nevetséges szabályozás miatt.



Jufliwan, a bireueni saría-hivatal vezetője megvédte a rendelkezést, mondván, kedvezőtlen megítélése lehet egy kísérő nélküli nő megjelenésének egy étteremben. A Serambi című helyi lapnak úgy nyilatkozott, hogy a helyi kormányzat maradéktalanul érvényt szerez a jogszabálynak. Hozzátette, figyelemmel kísérik a történéseket, elfogadják mindenki véleményét, hogy a tulajdonosok fokozatosan tudjanak alkalmazkodni a rendelethez.



Indonéziában a társadalom nagy része az iszlám mérsékelt vonalát követi, és a keményvonalas iszlamista irányzat - bár erősödött az utóbbi években - továbbra sem tényező az országos politikában. Aceh tartomány az egyetlen, ahol elébe menve a függetlenedési törekvéseknek, a központi kormány engedélyezte a saría bevezetését. A tartományban tiltott a szerencsejáték, az alkohol eladása, valamint fogyasztása, és botozással büntetik a házasságon kívüli nemi kapcsolatot.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)